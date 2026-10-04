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Felsefe dünyasının acı kaybı: İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuçuradi'nin naaşı, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un yönettiği törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defnedildi

Felsefe dünyasının acı kaybı: İoanna Kuçuradi son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve felsefe dünyasının önemli isimlerinden Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, 89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı. Kuçuradi'nin naaşı Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda toprağa verildi.

İLK TÖREN MALTEPE ÜNİVERSİTESİ'NDE DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Prof. Dr. İoanna Kuçuradi için Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda tören gerçekleştirildi.

Buradaki törenin tamamlanmasının ardından Kuçuradi'nin cenazesi Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na getirildi.

BARTHOLOMEOS TÖRENİ YÖNETTİ

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Kuçuradi için mezarlık içerisinde bulunan kilisede de cenaze töreni düzenlendi.

Kuçuradi'nin ailesi, yakınları ve sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği töreni Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kilisedeki törenin ardından Prof. Dr. İoanna Kuçuradi'nin naaşı, Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'nda defnedildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Felsefe cenaze
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