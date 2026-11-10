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Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi

2015 yılında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı sonrası Trabzon'un Sürmene ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçe takım otobüsü soruşturmasında yeni gelişme yaşandı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Mustafa Fidan

Fenerbahçe otobüsüne 2015'te düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanmış, 5 şüpheliyle ilgili iddianame hazırlanmıştı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi 1

FENERBAHÇE OTOBÜSÜ SALDIRISINDA YENİ GELİŞME

tv100'de yer alan habere göre, otobüs şoförünün yaralandığı silahlı saldırıda 2'si tutuklu 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildi.

NE OLMUŞTU?

4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan müsabakanın ardından, sarı-lacivertli kafileyi taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi viyadük mevkisine geldiği sırada av tüfeğiyle hedef alınmıştı.

Açılan ateş sonucu otobüs şoförü Ufuk K. sol şakağından ağır yaralanmış, otobüste bulunan futbolcular ve teknik heyet büyük bir tehlike atlatmıştı. Yaralanmasına rağmen otobüsü kontrollü şekilde durdurmayı başaran şoför, otobüsün şarampole yuvarlanması veya denize düşmesi ihtimalinin önüne geçmişti.

Fenerbahçe otobüsüne saldırıda yeni gelişme: 7 kişi hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi 2

Saldırıda kullanılan "Zafire" ibareli 12 kalibre çift namlulu av tüfeği, olay yerinden yaklaşık 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi içerisinde patlamış kartuşlarla birlikte ele geçirilmişti.
Soruşturma sürecinde 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine rağmen dosya yeniden ele alınarak HTS ve baz istasyonu verileri üzerinden kapsamlı bir inceleme yapıldı. 2026 yılında elde edilen yeni deliller doğrultusunda takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma derinleştirildi.

İddianamede şüphelilerin eylemi birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri değerlendirilirken, 12 klasörden oluşan delil dosyasıyla birlikte olayla ilgili mahkeme süreci başladı.

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe otobüs saldırı
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