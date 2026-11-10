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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel atma töreninde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'nın Darende ilçesinde kurulacak 360 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralinin temel atma törenine, COP31 kapsamında Antalya'dan 5G bağlantısıyla katıldı. Uraloğlu, "Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil, en güçlü müttefikidir. Türk Telekomun COP31'deki öncü rolü ve Bakanlığımızın yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki kararlılığını uluslararası camiaya bir kez daha gösteriyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel atma töreninde konuştu

Uraloğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında Yeşil Bölge'deki Bilim ve Teknoloji Hub'ında bulunan Türk Telekom standında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iklim kriziyle mücadelenin yalnızca çevre meselesi olmadığını, teknoloji, altyapı ve gelecek nesillere bırakılacak dünyayla da doğrudan ilgili olduğunu söyledi.

Türk Telekomun COP31'in en üst düzey sponsorluk kategorisi olan Master Partner ve Küresel Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Partneri olarak zirvenin teknoloji altyapısını üstlendiğini belirten Uraloğlu, şirketin fiber ve mobil ağ, veri merkezi, siber güvenlik, bulut ve yeni nesil çözümlerdeki birikimini uluslararası platformda sergilediğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel atma töreninde konuştu 1

Uraloğlu, 5G canlı bağlantısıyla Malatya'daki güneş enerjisi santralinin temel atma törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımlarının birlikte ilerlediğini vurguladı.

Uraloğlu, toplam 406 megavat kapasiteye yönelik güneş enerjisi yatırımları kapsamında, Sivas Zara'daki 96 megavatlık santralin bu yıl sonunda devreye gireceğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, temel atma töreninde konuştu 2
Temelini attıkları Malatya Darende GES'in 360 Megavat (MWp) kurulu güce sahip olacağını ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük üçüncü güneş enerjisi santrali konumuna geleceğini anlatan Uraloğlu, Türk Telekomun kullandığı enerjinin yüzde 65'ini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağladığını belirtti.

Uraloğlu, 5G’nin hızı ve gücüyle Malatya'daki önemli adımı atarken, COP31'in ruhuna uygun bir mesaj verdiklerine işaret ederek, "Teknoloji, iklim eyleminin önünde engel değil, en güçlü müttefikidir. Türk Telekomun COP31'deki öncü rolü ve Bakanlığımızın yenilenebilir enerji yatırımları, Türkiye'nin yeşil dönüşümdeki kararlılığını uluslararası camiaya bir kez daha gösteriyor." dedi.

Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de Türk Telekomun önemli bir yatırımı hayata geçireceğini belirterek, teknoloji ve sürdürülebilirlik yatırımlarını geleceğe taşıyacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından Bakan Uraloğlu, protokol üyeleri ve bir robotun butona basmasıyla santralin temel atma töreni gerçekleştirildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Abdulkadir Uraloğlu
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