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Fenomen Meltem Menteşeli cinayetinde yakalanan şüpheli tutuklandı! Mahkemede susma hakkını kullandı

15.03.2025 19:41
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, kocasına ait otomobilin yanında tabancayla vurulmuş halde ölü bulunan evli, 4 çocuk annesi sosyal medya ünlüsü Meltem Menteşeli (33) cinayetiyle ilgili olarak aranan ve 72 saat sonra dere kenarında saklanırken yakalanan Mutlu Dursun (35), sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dursun, jandarma, savcılık ve mahkemede susma hakkını kullandı.

Fenomen Meltem Menteşeli cinayetinde yakalanan şüpheli tutuklandı! Mahkemede susma hakkını kullandı

Olay, 11 Mart saat 21.00 sıralarında Bozdoğan Hisar Mahallesi Kale mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otomobilin yanında hareketsiz halde yatan kadını gören mahalleli, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli, 4 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meltem Menteşeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay yerinde yapılan incelemede 13 boş kovan bulunduğu öğrenildi. Menteşeli'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Menteşeli'nin bulunduğu yerdeki otomobilin ise kocasına ait olduğu belirlendi.

KOCASININ DA ARALARINDA BULUNDUĞU 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, Meltem Menteşeli'nin eşi R.M. (40) ile T.A. (40), B.G. (38) ve F.Ö.'yü (42) gözaltına aldı. R.M. ve diğer 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Evinde bulunamayan bir diğer şüpheli Mutlu Dursun'un ise yakalanması için ise çalışma başlatıldı. Öldürülen Meltem Menteşeli'nin sosyal medyada TikTok ünlüsü olduğu ortaya çıktı. Menteşeli'nin eşi ile birlikte ormanda ağaç kesim işleri yaparak geçimlerini sağladığı da öğrenildi.

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DERE KENARINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Öte yandan, Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, kepçe operatörü olduğu öğrenilen ve 72 saattir aranan Mutlu Dursun'u da Bozdoğan'ın Yazıkent Mahallesi'nde dere kenarında saklandığı alanda yakalayıp, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Dursun, jandarmada olduğu gibi savcılık ve mahkemede de susma hakkını kullandı. Dursun, adliye çıkışında kendisini görüntüleyen gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Aydın
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