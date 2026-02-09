HABER

Fenomen skandalı tartışmalara yol açmıştı! Müstehcen içeriğe çocuk engeli geliyor

Abonelere özel müstehcen içerik üreten bir fenomenin, aralarında reşit olmayan kişilerin de bulunduğu abonelerden ayda 5 milyon TL kazandığının tespit edilmesi, dijital platformlarda yayılan müstehcen içerikler ve çocukların korunmasına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Şu anda hukuk düzeni içinde planlanan bazı çalışmalar olduğu söylenirken, 15 yaş altına sosyal medya sınırlaması ve sıkı yaş doğrulama geleceği aktarılıyor.

Enes Çırtlık

Dijital platformlarda yayılan müstehcen içerikler ve çocukların korunmasına yönelik tartışmalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturmayla yeniden gündeme geldi.

Bir fenomenin, abonelere özel müstehcen içeriklerden aylık yaklaşık 5 milyon TL kazandığı ve aboneleri arasında çok sayıda 18 yaş altı kişinin bulunduğunun tespiti tartışmalara yol açmıştı.

6 AYDAN 3 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Konuyu Türkiye Gazetesi'nden Gamze Erdoğan'a değerlendiren hukukçu Gizem Gonce “Müstehcen içerik üretmek veya izlemek doğrudan suç değildir. Ancak bu içeriklerin çocuklara yayılması hâlinde Türk Ceza Kanunu’nun 226’ncı maddesi kapsamında suç oluşur ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülür” dedi.

Gonce şöyle devam etti:

"ŞU ANDA HUKUK DÜZENİ İÇİNDE PLANLANAN BAZI ÇALIŞMALAR VAR"

"18 yaş üstü yetişkinler arasında rızaya dayalı içerikler suç değildir. Asıl önemli olan, bu içeriklerin 18 yaş altına ulaşmasının ihmalkâr biçimde açık bırakılmamasıdır. Şu anda hukuk düzeni içinde planlanan bazı çalışmalar var. Çocukların eriştiği müstehcen içerikli hesapların kapatılması, içerik üreticileri hakkında soruşturma başlatılması, dijital platformlara sıkı yaş doğrulama yükümlülükleri getirilmesi ve zararlı içeriklerin çocuklara gösterilmesinin engellenmesi hedefleniyor"

Öte yandan Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 15 yaş altına sosyal medya kullanım sınırlaması getirilmesini de planladığı bildirildi.

