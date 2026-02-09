FETÖ operasyonlarında 63 kişi yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu: 4 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik son operasyonlar hakkında açıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yerlikaya "FETÖ'ye yönelik 29 ilde Jandarmamız tarafından son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda 63 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Yerlikaya operasyonlar ve yakalanan şüpheliler hakkında bilgi verirken şunları kaydetti:

"🔻FETÖ terör örgütünün "Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyet yürüten,

🔻Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunan,

🔻Terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan,

🔻Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ'nün propagandasını yapan ve

🔻Yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 63 şüpheli yakalandı.

📍41'i TUTUKLANDI.

📍4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarımızca; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Osmaniye, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak'ta operasyonlar düzenlendi.

Milli iradeye karşı kurulan tuzaklar bir bir bozuluyor. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor!

Emeği geçenleri tebrik ediyorum."