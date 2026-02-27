HABER

Artvin'in Şavşat ilçesinde eğitime kar engeli

Artvin'in Şavşat ilçesinde etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Artvin’in Şavşat ilçesinde dün başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma riskinin de artması üzerine, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulunduran Şavşat Kaymakamlığı, meteorolojik tahminler doğrultusunda 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının aralıklarla ve zaman zaman yoğun şekilde devam edeceğinin öngörüldüğü, hava sıcaklıklarındaki düşüşe bağlı olarak özellikle sabah erken saatlerde buzlanma yaşanabileceği belirtildi. Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden; hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Artvin
