Fenomenlerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan fenomenler, Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Fenomenlerin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri tamamlandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan ve aralarında Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş, Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın da bulunduğu fenomenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra saç ve kan örneği vermek için Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Saç ve kan örnekleri alınan fenomenler jandarma ekipleri tarafından tekrar İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı uyuşturucu operasyonu fenomen
