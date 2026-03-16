Korkunç görüntüler sonrası harekete geçilmişti: Tekirdağ'daki kreş dehşetinde karar belli oldu!

Tekirdağ'daki kreş dehşeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bir annenin çocuğunun oyuncak bebeğin kollarını bağlayarak uyutmaya çalışması üzerine şüphelenen veliler, Çerkezköy'deki kreşi şikayet etmiş ve kreşteki kamera görüntüleri incelenmişti. Görüntülerde kreş öğretmenlerinin çocuklara şiddet uyguladığının farkına varılması sonrası harekete geçilmişti. O kreşteki cani öğretmen S.M. ve beraberindeki sanıklar hakkında karar belli oldu.

2022 yılında Çerkezköy ilçesinde bulunan Özel Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde çocuklara şiddet uygulandığını ortaya koyan görüntülerin kamuoyuna yansımasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında açılan davanın karar duruşması Çerkezköy 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

CEZALARI BELLİ OLDU

Duruşmaya çocukları şiddet gören aileler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak öğretmen S.M'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan T.K. ile E.Y. hakkında 1 yıl 6 ay, B.Y. hakkında ise 9 ay hapis cezasına hükmedildi.

Cumhuriyet savcısı daha önce açıkladığı mütalaasında, sanık S.M. hakkında "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 13 yıla kadar, B.Y. hakkında aynı suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Savcı ayrıca T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.

ÜLKENİN GÜNDEMİNE OTURAN OLAY!

Ağustos 2022'de bir annenin çocuğunun oyuncak bebeğin kollarını arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını fark etmesiyle olay ortaya çıkmıştı. Çocuğun, özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu söylemesi üzerine veliler bir araya gelerek Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bazı öğretmenlerin çocuklara sert davrandığı ve çocukların defalarca şiddete maruz kaldığı belirlendi. Bunun üzerine öğretmenler ile kreş yöneticilerinin görevlerine son verildi ve haklarında dava açılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

