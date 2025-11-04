HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti! İddianame tamamlandı: İşte istenen ceza...

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede 10 şüphelinin, taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti! İddianame tamamlandı: İşte istenen ceza...

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ile kızı Nehir Zeyrek'in müşteki sıfatıyla yer aldığı soruşturmada 19 kişi hakkında işlem yapıldı, Yunusemre Belediyesi'nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni talep edildi.

Soruşturma sürecinde toplanan deliller, ifadeler, bilirkişi raporlarına göre, asli ve tali kusurlu olduğu saptanan 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede Zeyrek'in hayatını kaybettiği olayda Nurcan Zeyrek'in de eşini kurtarmaya çalışırken yaralandığı belirtildi.

Ferdi Zeyrek hayatını kaybetmişti! İddianame tamamlandı: İşte istenen ceza... 1

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Tutuklu şüpheliler, havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan, montajlama işlemlerini gerçekleştiren N.B. ve havuz motoru bozulduğunda tamirini gerçekleştiren H.İ. ile tutuksuz şüpheliler site görevlisi A.E, havuz bakım temizliği ve zaman zaman makine dairesindeki problemlerle ilgilenen Y.Ö, motor bobinaj firması sahibi H.A, elektrik dağıtım firması görevlisi M.E, yapı denetim firmasında görevli denetçi mühendisler R.A, H.Ş. ve M.Ç, müteahhit firma yetkilisi M.G'nin taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olma suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soruşturmada 9 kişi hakkında ise takipsizlik kararı verildi.

OLAY

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında, 14 Haziran'da ise evdeki enerji odasının havuza mesafesini standartlara uygun inşa etmediği öne sürülen Z.M, havuzun yapımında görev aldığı değerlendirilen M.Y.P, havuz enerji odasındaki motor ve elektrik aksamları ile diğer ekipmanları standartlara aykırı dizayn edip montajını yaptığı ileri sürülen N.B. ile yanlış ve hatalı montaj gerçekleştirdiği iddia edilen H.İ. gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.M, N.B. ve H.İ. taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla tutuklanmış, M.Y.P. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporunda kusurlu görülmeyen ve havuzun inşa işini gerçekleştirdiği gerekçesiyle tutuklanan şüphelilerden Z.M. 27 Eylül'de işlemlerinin ardından cezaevinden tahliye edilmişti.

04 Kasım 2025
04 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa'da TikTok'a soruşturma: "İntihara sürüklüyor" Fransa'da TikTok'a soruşturma: "İntihara sürüklüyor"
Tanzanya'da ana muhalefet partisinden hükümete "toplu katliam" suçlamasıTanzanya'da ana muhalefet partisinden hükümete "toplu katliam" suçlaması

Anahtar Kelimeler:
Manisa Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görevden alınan müdür kendini astı!

Görevden alınan müdür kendini astı!

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

Sabah kalkıp işe giden beyaz yakayı da buğday hasadı yapan amcayı da ilgilendiriyor! Yapmayan ceza ödeyecek

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

ABD'li otomobil devi Türkiye'ye dönüyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.