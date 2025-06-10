Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ayakta zor durdu! Veda konuşmasıyla herkesi ağlattı: 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı, sözümü tutacağım

Elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan ve ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için belediye binası önünde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

"HEP DİK DURACAĞIM"

Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek törende on binlerce vatandaşa seslenirken gözyaşlarına hakim olamadı. Kalabalıktan helallik isteyen Zeyrek eşinden 'Manisa sevdalısı' diye bahsetti ve "Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım." ifadelerini kullandı.

Gözyaşları içinde konuşma yapan Nurcan Zeyrek şu ifadeleri kullandı;

"O Manisa sevdalısı. O hepinizi çok seviyordu. O çok inançlı bir adamdı. Hep hayaliydi, 'Ben belediye başkanı olacağım' diyordu. 16 yaşından beri ellerimiz hiç ayrılmadı. Bana hep derdi ki 'Nurcan, dik dur. 3 tane çocuğumuz var.' Ben ona sözümü verdim bugün, hep dik duracağım. Onun kalbi bende. Sizlerden helallik istiyorum. O çok inançlı bir adamdı çünkü. Hakkınızı helal ediyor musunuz? 3 yavrum var, sözümü tutup onlara hem anne hem baba olacağım. Biliyorum ki bütün Manisa'nın, bütün Türkiye'nin duaları bizimle. Allah hepinizden razı olsun"