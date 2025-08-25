HABER

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu

Haziran ayında evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası hayatını kaybederek milyonları gözyaşına boğan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'in kazandığı bölüm belli oldu.

Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu
Ufuk Dağ

6 Haziran’da evindeki havuzun motorunu kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 9 Haziran'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

Ferdi Zeyrek in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu 1

"İSTEDİĞİN GİBİ MİMAR OLACAĞIM"

Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir, babasının mesleğini sürdürme hayalini gerçeğe dönüştürdü. Zeyrek’in 18 yaşındaki kızı Deniz Zeyrek, cenaze töreni sonrası sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında; "Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin." ifadelerini kullanmıştı.

Ferdi Zeyrek in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu 2

ÖZGÜR ÖZEL'E SINAVA GÖTÜRMÜŞTÜ

Babasının ölümünden 11 gün sonra sınava giren Nehir Zeyrek’in kazandığı üniversite belli oldu. Zeyrek’in vefatının ardından CHP lideri Özgür Özel, genç kıza sınav günü eşlik etmişti.

Ferdi Zeyrek in kızı Nehir babasını verdiği sözü tuttu! Kazandığı bölüm belli oldu 3

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "YKS sonuçları açıklandı. Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın. Bu sınavda hayal ettiği puanı alan tüm gençlerimizi kutluyorum. Beklediği sonucu alamayanların da üzülmeden, moral bozmadan çalışıp mutlaka başaracaklarına inanıyorum" ifadelerine yer vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Mimar Ferdi Zeyrek Nehir Zeyrek
