HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Ek bilirkişi raporu istendi... Zeyrek makine dairesine çıplak ayakla inmiş

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitede havuzun makine dairesinde elektrik akımına kapılıp yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürerken, olayla ilgili ek bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor incelemeye alındı. Ayrıca Zeyrek'in, havuzdan çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyu bulanık görmesi üzerine de makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Ek bilirkişi raporu istendi... Zeyrek makine dairesine çıplak ayakla inmiş
Melih Kadir Yılmaz

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirdi.

54

EK BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ

Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verildi. Zeyrek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, villanın havuzun suyu boşaltıldı, çevresi ve makine dairesinin bulunduğu kesim çitlerle çevrildi. Soruşturma derinleştirilirken, ek bilirkişi raporu istendi.

MOTOR İNCELENECEK

Ek bilirkişi raporu kapsamında daha önce de tamir edildiği öğrenilen havuzun makine dairesindeki motor sökülerek incelemeye alındı. Elektrik akımının motordan kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılıp, raporlanacağı belirtildi. Öte yandan Başkan Zeyrek'in, olay günü havuza girip çıktıktan sonra bir süre oturduğu, suyu bulanık görmesi üzerine de makine dairesine çıplak ayakla inerken elektrik akımına kapıldığı öğrenildi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Havalanması 30 saniye bile sürmemiş! Hindistan'daki uçak kazasında dikkat çeken görüntüHavalanması 30 saniye bile sürmemiş! Hindistan'daki uçak kazasında dikkat çeken görüntü
Yapay zeka yarışında hız kazanmak isteyen Meta, kesenin ağzını açtıYapay zeka yarışında hız kazanmak isteyen Meta, kesenin ağzını açtı

Anahtar Kelimeler:
Manisa rapor Ferdi Zeyrek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"

Bahçeli'den dikkat çeken İsrail uyarısı: "Nihai hedef Türkiye'dir"

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

En düşük emekli maaşına zam gelecek mi? AK Parti'den açıklama

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

Dünya ülkeleri ikiye bölündü! Kimler İran'ın, kimler İsrail'in yanında?

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

İsrail saldırıları sonrası İran'da kaos artıyor! Halk şehirleri terk ediyor: Bankalar ve akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar...

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

Türkiye'nin önde gelen ayakkabı markasıydı!

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

İran Devrim Muhafızları'ndan İsrail'e gözdağı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.