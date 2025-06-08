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Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi İsmet Topçu, evinde elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Topçu Zeyrek hakkında "Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç" ifadelerinde bulundu.

Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"
Doğukan Akbayır

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ederken Başhekim İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin beklenen gelişmeleri aktardı.

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"İYİ YADA KÖTÜ DİYEMEYİZ"

Başhekim Topçu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

  • An itibarıyla tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç.

  • Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz.

  • Düne göre Zeyrek'in durumu aynı stabil.

"CİDDİ BİR ORGAN HASARI VAR"

  • Şu an itibariyle elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Tüm hekimler sürekli olarak hastanın başında çalışıyor. Bakanlığın da destekleriyle ülkemizde bu konuda deneyimli olan bilim insanlarına ulaşıldı. Onlarla bir grup kurularak tedavinin devamı konusunda istişarelerde bulunuldu. En doğru tedavi yöntemi belirlendi. Bizim ulaşamadığımız bize ulaşan bilim insanları bize yardımcı oluyor. En doğru adımları atmaya çalışıyoruz. Ciddi bir organ hasarı var.

MANSUR YAVAŞ MANİSA'DA

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Zeyrek'i ziyaret için Manisa'ya gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Zeyrek
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