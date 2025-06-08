Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama! "İyi yada kötü diyemeyiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde devam ederken Başhekim İsmet Topçu, Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin beklenen gelişmeleri aktardı.
Başhekim Topçu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:
An itibarıyla tüm gayreti gösteriyoruz. En doğru yöntem belirlendi, tedavi devam ediyor. İyi ya da kötü diyemeyiz, dinamik bir süreç.
Ciddi bir elektrik çarpması yaşamış. Tüm gayreti gösteriyoruz.
Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın Zeyrek'i ziyaret için Manisa'ya gittiği öğrenildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum