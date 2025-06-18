Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmişti! Besim Dutlulu'nun evlilik yıl dönümü paylaşımına yorum yağdı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken elektrik akımına kapılmış ve ağır yaralanmıştı. Bir süre hastanede tedavi altında kalan Zeyrek'ten kahreden haber gelmişti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelecek isim için bugün Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda seçim yapılmıştı.

Çoğunluğun CHP'de olduğu mecliste AK Parti'de de aday çıkarmamış Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Besim Dutlulu getirilmişti.



EVLİLİK YIL DÖNÜMÜNDE PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Dutlulu, evlilik yıl dönümlerinde eşiyle çekilen bir fotoğrafı paylaştı. Dutlulu paylaşımında, "

Seni çok seviyorum...İyi günde, kötü günde; başarılarımızda, hatalarımızda hep yan yana ve omuz omuza verdik. Birlikte büyüdük, birlikte güçlendik. İyi ki yollarımız kesişti, kalplerimiz birbirini buldu. İyi ki varsın...20'inci evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun canım eşim.

Rabbim nazarlardan saklasın, sevgimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

Besim Dutlulu'nun paylaşımına bazı sosyal medya kullanıcıları tebrik yorumları yaparken, çok sayıda da eleştirel yorum geldi. İşte paylaşıma yapılan yorumlardan bazıları: