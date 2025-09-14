HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fermuar sistemi yaşama yol verdi

Düzce'de yoğun trafikte hasta taşıyan ambulansa sürücülerin "fermuar" yöntemiyle yol vermesi, araç kamerasıyla kaydedildi.

Fermuar sistemi yaşama yol verdi

Edinilen bilgiye göre, Kuyumcuzade Bulvarı'nda iş çıkışı saatinde yaşanan trafik yoğunluğunda, nefes darlığı çeken bir hastayı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın geçişi için sürücüler duyarlılık gösterdi. Ambulansın sirenlerini duyan sürücüler, araçlarını yolun sağına ve soluna çekerek ortada bir koridor oluşturdu. "Fermuar" yöntemi olarak bilinen bu örnek davranış sayesinde ambulans, trafikte beklemeden ilerleyebildi.
Sürücülerin takdir toplayan bu anları ile ambulansın kadın şoförünün güzergahta sorunsuz bir şekilde ilerlemesi, ambulanstaki araç içi kameraya yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Oğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk ettiOğlunun alerjisi, balmumundan gıda saklama bezleri üretmeye sevk etti
Sivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı varSivas'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Anahtar Kelimeler:
Düzce
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

Akılalmaz olay! Baba ile 14 yaşındaki kızını vurdu... Her yerde aranıyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

ABD basınından iddia! İsrail, Trump'ı dinliyor

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

CHP'nin kritik kurultay davasına 1 gün kaldı! Davayı açan Lütfü Savaş: Kimse karışmasın

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

RTÜK Başkanı Şahin'den, Yanardağ'ın sözlerine cevap

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.