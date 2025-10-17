HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye'de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı

Fethiye'de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve gasp olayına karıştığı iddia edilen 3 şüpheli hakkında karar açıklandı. Yağma, gasp ve dayak olayı nedeniyle 15'er yıla kadar hapis cezası istenen 3 şüpheli için Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada karar açıklandı. 1'i tutuksuz, 2'si tutuklu 3 şüpheli için mahkeme önce 12'şer yıl hapis cezası verirken, zararın giderildiği ve iyi hal indirimi ile sanıkları 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Fethiye'de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansımıştı. Darp edilen P.D. (42)'nin şikayeti üzerine yakalanan H.A.(20); S.S. (21) ve T.A.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar için yağma ve dayak olayı iddiası ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu sanıklardan H.A. ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti. İlk duruşmada mağdure P.D. de şikayetçi olmadığını beyan etmişti.

Fethiye de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı 1

YAĞMA SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar T.A. ve S.S. ile avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaada bulunurken, sanıkların cezalandırılıp tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanıklardan S.S. mütalaayı kabul etmediğini önceki savunmalarını tekrarladığını, mağdurun telefonunu ya da arabasını çalmak gibi bir amacının olmadığını, iddia edilen yağma suçunu kabul etmediğini beratını ve tahliyesini istedi.

Fethiye de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı 2

Tutuklu sanık T.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Yağma suçunu işlemedim. Diğer eylemler sebebiyle de pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Fethiye de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı 3

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada verilen 10 dakikalık aranın ardından Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı kararı açıklarken, tutuksuz sanık H.A., tutuklu sanıklar S.S. ve T.A.'yı birden fazla kişi tarafından işyerinde veya eklentilerinde yağma suçunu işlediği gerekçesiyle önce 12'şer yıl hapis cezasına çarptırırken, zararın giderilmesi ve iyi hal indirimleriyle neticeden 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. H.A.'nın adli kontrol tedbirinin uygulanmasına da karar verilirken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluklarının devamına karar verdi. Tutuklu sanık avukatları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdiler.

(İHA)

17 Ekim 2025
17 Ekim 2025

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fethiye'de yaralanmıştı: Alman pilot hayatını kaybettiFethiye'de yaralanmıştı: Alman pilot hayatını kaybetti
29’u çocuk 59 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı29’u çocuk 59 düzensiz göçmen ve 3 göçmen kaçakçısı yakalandı
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.