Fethiye'de akaryakıt istasyonunda kadına şiddet ve yağma davasında karar açıklandı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde P.D. adlı kadın, bir akaryakıt istasyonunda iddiaya göre tartıştığı bir kişi tarafından tekme ve yumruklu saldırıya uğramıştı. Pompaların bulunduğu bölümde saldırıya uğrayan ve sığınmaya çalıştığı istasyondaki markette devam eden şiddet olayı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansımıştı. Darp edilen P.D. (42)'nin şikayeti üzerine yakalanan H.A.(20); S.S. (21) ve T.A.(22) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianamenin ardından Fethiye 3.Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanıklar için yağma ve dayak olayı iddiası ile 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Tutuklu sanıklardan H.A. ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluğunun devamına karar verilmişti. İlk duruşmada mağdure P.D. de şikayetçi olmadığını beyan etmişti.

YAĞMA SUÇUNU KABUL ETMEDİ

Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuklu sanıklar T.A. ve S.S. ile avukatları katıldı. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaada bulunurken, sanıkların cezalandırılıp tutukluluk hallerinin devamını istedi. Tutuklu sanıklardan S.S. mütalaayı kabul etmediğini önceki savunmalarını tekrarladığını, mağdurun telefonunu ya da arabasını çalmak gibi bir amacının olmadığını, iddia edilen yağma suçunu kabul etmediğini beratını ve tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık T.A. ise mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Yağma suçunu işlemedim. Diğer eylemler sebebiyle de pişmanım. Beratımı ve tahliyemi talep ederim." ifadelerini kullandı.

KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada verilen 10 dakikalık aranın ardından Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı kararı açıklarken, tutuksuz sanık H.A., tutuklu sanıklar S.S. ve T.A.'yı birden fazla kişi tarafından işyerinde veya eklentilerinde yağma suçunu işlediği gerekçesiyle önce 12'şer yıl hapis cezasına çarptırırken, zararın giderilmesi ve iyi hal indirimleriyle neticeden 6'şar yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırdı. H.A.'nın adli kontrol tedbirinin uygulanmasına da karar verilirken, S.S. ve T.A.'nın tutukluluklarının devamına karar verdi. Tutuklu sanık avukatları kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını bildirdiler.

(İHA)

