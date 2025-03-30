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Fethiye'de bayram hareketliliği başladı!

30.03.2025 18:08
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Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte Fethiye'de yerli turist hareketliliği gözle görülür şekilde arttı. Yağışlı havanın ardından yüzünü gösteren güneş, tatilcileri Çalış Plajı'na çekti. Esnaflar ise beklenen yoğunluğun henüz tam olarak başlamadığını ifade etti.

Fethiye'de bayram hareketliliği başladı!

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Fethiye, Ramazan Bayramı tatilinde de ziyaretçilerini ağırlıyor. Dokuz günlük tatilin başlamasıyla birlikte Fethiye'ye gelen yerli turistler, yağışlı havanın ardından güneşin keyfini çıkarmak için Çalış Plajı'na akın etti. Sahilde yürüyüş yapan, deniz kenarında oturup manzaranın tadını çıkaran tatilciler, hatıra fotoğrafları çektirmeyi de ihmal etmedi. Ancak bölgedeki esnaflar, bayram hareketliliğinin beklentilerinin altında olduğunu belirtti.

"BAYRAM GAYET GÜZEL GEÇİYOR"

Fethiye'ye bayram tatili için gelen vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirirken, çalışmak için şehir dışından gelenler de tatilin tadını çıkarmayı ihmal etmedi. Isparta'dan gelen bir tatilci, bayramın güzel geçtiğini ifade ederek misafirleri ile ilk kez Fethiye'ye geldiklerini ve çok beğendiklerini söyledi.

Mardin'den çalışmak için Fethiye'ye geldiğini ifade eden başka bir vatandaş ise Çalış Plajı'na gezmek ve dinlenmek için geldiklerini söyleyerek herkese iyi bayramlar diledi.

Sinema oyuncusu Fayat Budak ise sevdikleriyle birlikte güzel vakit geçirdiğini belirterek, "Bayram vesilesiyle bütün dünya insanlarının vicdanlı, iyi ve güzel olmasını temenni ediyorum" dedi.

"FETHİYE'DE OLMAKTAN MUTLUYUZ"

Ankara'dan gelen Alper Öncü de; "Bayram mükemmel geçiyor. Fethiye'de olmaktan mutluyuz. Çalış Plajı'nda güzel vakit geçiriyoruz. Bayramın insanlığa sevgi ve barış getirmesini diliyorum" dedi.

Çalış'ta bir restoranda çalışan Yunus Emre de bayramda çalışmanın kendileri için zor olduğunu ancak tatilcileri ağırlamaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Sabah saatlerinde yoğunluk yoktu ama güneş açınca hareketlilik başladı. Beklentimizin altında bir yoğunluk var ama yine de bayram coşkusu hissediliyor. Herkesin bayramını içtenlikle kutluyorum" şeklinde konuştu.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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