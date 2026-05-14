Fethiye'de dualar eşliğinde meyhane açılışı gündem oldu

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışında yaşananlar gündem oldu. Meyhanenin dualarla açılması 'pes' dedirtti.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir meyhanenin açılışı için düzenlenen törende yaşananlar şaşırttı. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çelik, CHP’li Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal’ın da katıldığı törende meyhanenin açılışı dualarla yapıldı.

"BU YENİ MEKAN FETHİYE EKONOMİSİNE İNŞALLAH SOLUK GETİRİR"

Fethiye’deki meyhane açılışı için düzenlenen törene çağrılan ve yeni emekli olduğu öğrenilen bir imam dua etti. Meyhane açılışında dua edilmesi şaşkınlığa neden olurken açılışa katılan Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Çıralı, yeni işletmelerin hem istihdama hem de bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, "Bu yeni mekan Fethiye ekonomisine inşallah soluk getirir diye düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni mekanların açılmasını, istihdam sağlanmasını ve ekonomiye kazandırılmasını önemsiyoruz. Mekanı açan arkadaşlara, çalışanlara ve müşterilere hayırlı olmasını diliyorum. Gerçekten güzel bir mekan olmuş. Foça Mahallesi’ne yeni bir soluk getirecek inşallah" dedi.

Fethiye Belediye Başkan Yardımcısı Veli Uysal ise yaptığı konuşmada işletme sahibine teşekkür ederek "Celil kardeşime bu bölgeye yatırım yaptığı için teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah bol bereketli kazançlar nasip etsin" dedi.

Meyhanenin duayla açılmasına ilişkin görüntüler izleyenleri şaşırtırken, sosyal medyada yayılan görüntüler tepkilere neden oldu.

Kaynak: İHA

