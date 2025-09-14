HABER

Fethiye’de ev yangını korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın korkuturken, yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Fethiye'de ev yangını korkuttu

Yangın Fethiye ilçesi Kesikkapı Mahallesi 121. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kiracı olan F.B.’nin ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede evi sararken mahalle sakinleri de büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde alevler, çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadığı bildirilirken evde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yangının çıkış nedenini tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

(İHA)

Fethiye
