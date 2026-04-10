Fethiye'de kaya parçaları yolu kapattı: Çalışma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ölüdeniz-Faralya kara yolu kapandı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE KAYA PARÇALARI KOPTU"

Bu durumda iş makineleriyle yolu tekrar açmak için çalışma başlatıldı. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, ilk düşmenin saat 23.00 civarında yaşandığını belirtti.

Kısa sürede yol açıldı. Ancak saat 03.15'te yeniden kopan kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Olay yerine ulaştık. Sakinlerin beyanına göre büyük bir gürültüyle kaya parçaları koptu.

Şu anda ekipler, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol açılma aşamasında. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici.

Ancak bölgede risk devam ediyor.

Öte yandan, yolun genişletilmesi ve kalıcı güvenlik önlemleri için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nden izin alınacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmalar sürdürülecek.