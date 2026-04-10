HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Fethiye'de kaya parçaları yolu kapattı: Çalışma başlatıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yol kapandı. Tekrar trafiğe açmak için iş makineleriyle çalışma başlatıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yamaçtan kopan kaya parçaları nedeniyle Ölüdeniz-Faralya kara yolu kapandı.

"BÜYÜK BİR GÜRÜLTÜYLE KAYA PARÇALARI KOPTU"

Bu durumda iş makineleriyle yolu tekrar açmak için çalışma başlatıldı. Faralya Mahalle Muhtarı Hasan Karaburun, ilk düşmenin saat 23.00 civarında yaşandığını belirtti.

Kısa sürede yol açıldı. Ancak saat 03.15'te yeniden kopan kaya parçaları yolu tamamen kapattı. Olay yerine ulaştık. Sakinlerin beyanına göre büyük bir gürültüyle kaya parçaları koptu.

Şu anda ekipler, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol açılma aşamasında. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici.

Ancak bölgede risk devam ediyor.

Öte yandan, yolun genişletilmesi ve kalıcı güvenlik önlemleri için Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü’nden izin alınacak. Gerekli izinlerin alınmasının ardından çalışmalar sürdürülecek.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güç ve konfor sizinle: Adidas ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat Güç ve konfor sizinle: Adidas ayakkabıda kaçırılmayacak fırsat
Avcılar’da ev ve araçlara saldırdı: 20 suç kaydı ortaya çıktı!Avcılar’da ev ve araçlara saldırdı: 20 suç kaydı ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Melania Trump'tan Epstein açıklaması

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Kremlin açıkladı! Putin'in savaşla ilgili kararı belli oldu

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Türk futbol tarihinde bir ilk! Agbadou'ya disiplin darbesi

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Gözaltına alınan ünlü isimlerden 11'i serbest bırakıldı

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Akaryakıta okkalı zam geliyor!

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

Hedef 2040! Sigara satışı yasaklanıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.