HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüs ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Fethiye'de minibüs ve hafif ticari araç çarpıştı: 12 yaralı

Kaza, Fethiye ilçesi Antalya-Muğla kara yolu üzerindeki Osman Kaya Bulvarı Çatalarık Kavşağı'nda meydana geldi. Turgut A.'nın kullandığı 48TZ plakalı minibüs ile aynı istikamette giden Meryem İ.'nin yönetimindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs kavşaktaki yönlendirme direğine çarptı. Kazada, sürücülerle birlikte toplam 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de üzerlerine ağaçtan kopan dal düşen 3 kişi yaralandıKocaeli'de üzerlerine ağaçtan kopan dal düşen 3 kişi yaralandı
Omuzlarda geziyor! "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu olduOmuzlarda geziyor! "Ökkeş" adlı iguana beldenin maskotu oldu

Anahtar Kelimeler:
Fethiye kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

İlçede tek, atölye kurdu! Çöpten toplayıp yapıyor... Duyanlar çöpe atmayıp ona sattı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Kız yurdunda skandal! İki öğrenci hakkında işlem başlatıldı

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Diyanet İşleri Başkanı'ndan dikkat çeken yapay zeka çıkışı: 'Bu ayet bunu mu anlatıyormuş'

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Galatasaray, Victor Osimhen ile anlaşma sağladı! İtalyan basınından heyecanlandıran iddia

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

Aslan saldırısına uğrayan şahıs konuştu! O anları anlattı: Boynumdan ısırırken boynunu elime geçirdim

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

SON DAKİKA | Timur Soykan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.