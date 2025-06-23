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Fethiye'de Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Fethiye'de Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi'nde bulunan Karataş Plajı'ndaki bir otele, dereye atık su deşarjı nedeniyle 1 milyon 337 bin lira idari ceza uyguladı.

Fethiye'de Özel Çevre Koruma Bölgesi'ni kirleten otele 1,3 milyon lira ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, Fethiye Karataş Plajı'ndaki otelde yaptıkları denetimde atık suların arıtılmadan Değirmenboğazı Deresi'ne deşarj edildiğini tespit etti.

Ekipler, arıtma tesisi bulunmayan otelle ilgili tutanak tutarak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında işlem yaptı.

Söz konusu işletmenin Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kalması nedeniyle para cezası 2 katına çıkarılarak 1 milyon 337 bin 354 lira olarak uygulandı.

Ekipler gelen ihbarların ardından aynı otele 31 Mayıs'ta yaptığı denetimlerde, kaçak bir bina, soyunma-giyinme kabinleri, cankurtaran kulesi, WC-Duş gibi birimlerin inşasına başlandığı, otel önündeki plajda usulsüz peyzaj çalışmaları, deniz içine yüzer iskelenin yapıldığı ve inşa faaliyetlerinin devam ettiği tespiti üzerine işletmeye 3 milyon 343 bin 272 lira idari ceza uygulamıştı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ceza plaj Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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