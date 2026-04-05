Fethiye'de sağanak sonrası Ölüdeniz turkuaz renge büründü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde etkili olan yağışın ardından dünyaca ünlü Ölüdeniz'in rengi turkuaza dönüştü.

İlçede iki gün boyunca etkili olan sağanağın ardından Ölüdeniz'in bir kısmında suyun rengi değişti.

Turkuaza bürünen denizin eşsiz manzarası havadan görüntülendi.

Babadağ'daki pistlerden pilotlar eşliğinde yamaç paraşütüyle uçuş yapan macera tutkunları, Ölüdeniz'in manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buldu.

Bazı turistler ve vatandaşlar ise sahil şeridinde yürüyüş yaparak manzaranın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği bölgede, denizdeki renk değişiminin kıyıya yakın noktalarda yoğunlaştığı görüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Muğla Fethiye Ölüdeniz
