Fethiye’de şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde mor ve yeşil ışık belirdi

Fethiye'de, gökyüzünde beliren mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Renkli ışıkların güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye’de şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde mor ve yeşil ışık belirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, gökyüzünde belirlen mor ve yeşil ışıklar dikkat çekti. Işıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye'nin Çiftlik Mahallesi semalarında akşam saatlerinde ortaya çıkan renkli ışıklar vatandaşların ilgisini çekti. Gökyüzünde beliren mor ve yeşil tonlar cep telefonlarıyla görüntülendi. Gökyüzündeki ışıkların, güneşteki patlamaların etkisiyle meydana gelen güçlü jeomanyetik fırtına sonrası oluşan kuzey ışıkları olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Fethiye Güneş mor yeşil ışık patlaması
