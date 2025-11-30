HABER

Fethiye’de telefon dolandırıcıları yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde telefon dolandırıcılığı yöntemiyle 11 milyonluk vurgun yapan 4 şüpheli şahıs polisin başarılı operasyonu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak telefon dolandırıcılığı yöntemi ile vatandaşları yaklaşık 11 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 4 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Diyarbakır, İzmir, Çanakkale, Antalya ve Denizli illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda, A.R.K, Y.S ve A.H.K isimli üç şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli şahsın yakalamasına yönelikçalışmalar sürüyor.

Muğla
