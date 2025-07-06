Fethiye'de trafik kazasında 11 kişi yaralandı

Alınan bilgilere göre; Turgut A'nın kullandığı 48 TZ 024 plakalı minibüs, Fethiye-Muğla kara yolu Çatalarık Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında, Meryem İ. idaresindeki 48 PN 770 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan minibüs kavşaktaki yönlendirme tabelasına çarparak durabildi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile aralarında yabacı uyruklu ve çocukların da olduğu toplam 11 kişi yaralandı.

Araçlarda sıkışan bazı yaralılar, Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan ve alternatif güzergahlardan sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır