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Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yola düşen İsviçre uyruklu yamaç paraşütü pilotu Jaabiri Ezzeddine (60) yaşamını yitirdi.

Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü hayatını kaybetti

İlçeye tatile gelen Jaabiri Ezzeddine (60), Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan Ezzeddine, yola düştü.

İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye yamaç paraşütü
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