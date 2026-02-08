HABER

Fethiye’de trafik kazası: 7 yaralı

Fethiye’de Üzümlü yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Fethiye - Üzümlü yolunda meydana geldi. Y. Y. idaresindeki 48 AKR 532 plakalı araç ile E.T. idaresindeki 48 RH 296 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle Üzümlü yolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

