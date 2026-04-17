HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Fethiye’nin eski Belediye Başkanı Saatcı, İYİ Parti’den istifa etti

Fethiye’de 20 yıl belediye başkanlığı yaparak ilçeye önemli proje ve hizmetler kazandıran, Fethiye’nin önceki dönem Belediye Başkanı Behçet Saatcı, İYİ Parti’den istifa ettiğini açıkladı.

Fethiye’de 1999 yılında MHP’den Fethiye Belediye Başkanı olarak seçilen ve 2019 yılına kadar belediye başkanlığı yapan Behçet Saatcı, 2019 yılında katıldığı İYİ Parti’den son yerel seçimlerde Fethiye Belediye Başkan aday adayı da olmuştu.

Evli iki çocuk babası olan 69 yaşındaki geçmiş dönem Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı, son yaptığı sosyal medya paylaşımında İYİ Parti macerasını noktaladığını ifade etti.

Saatcı, sosyal medya paylaşımında, ‘’Gidenlere kabahat buluyorsunuz, Kendinizde hiç mi günah yok, Sözü veren er olmayınca, hele bir de vefa olmayınca, neylersin kalıp orada. Doğrudur, Ankara’da koltuğu olmayanın itibarı olmazmış. Büyük umutlarla kurulan her safhasında katkımız olan İYİ Parti maceramız buraya kadarmış. Helallik de almam, helallik de vermem’’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.