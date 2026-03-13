FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi tahliye edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finans yapılanmasına yönelik HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da aralarında bulunduğu 27 kişinin yargılandığı davada, Doruk'un da aralarında olduğu 4 tutuklu sanık tahliye edildi. Sanıkların tahliye kararına başsavcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, 4'ü tutuklu 22 sanık katıldı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Zeki Doruk, Yalçın Uçar, Kahraman Bora ve Cengiz Güneş'in tahliyesine hükmetti.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Sanıkların tahliye kararına başsavcılığın itiraz ettiği öğrenildi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, TMSF'ye devredilen HAKMAR Şirketler Grubu Başkanı Zeki Doruk'un da arasında olduğu 27 kişi ile 22 şirket "şüpheli" olarak yer alırken, şirketler hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve "Terörle Mücadele Kanunu" kapsamında eşya müsaderesi talep ediliyor.

İddianamede, Zeki Doruk ve Adem Doruk'un da aralarında olduğu 15 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olma" ile "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 14'er yıl 2'şer aydan 28'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilirken, 12 şüphelinin ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapsi isteniyor.

İddianamede, şüpheli Zeki Doruk hakkında UYAP üzerinden yapılan sorgulamada, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan daha önceden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2023'te hazırlanan iddianame ile kamu davası açıldığı ancak bu tarihten itibaren gerçekleşen ve söz konusu eylemlerinin yeni eylem mahiyetinde olduğu kaydediliyor.

13 Mart 2026
Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD’den İran’ın yeni lideri için para ödülüABD’den İran’ın yeni lideri için para ödülü
Kendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önlediKendini tehlikeye atan polis yangının büyümesini önledi

En Çok Okunan Haberler
İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

İsrail'in tehdidinden sonra Tahran'da miting alanında patlama

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

SON DAKİKA | Transferde deprem etkisi! Ünlü menajer resmen açıkladı: "Mauro Icardi, Galatasaray'dan ayrılıyor!"

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Evinde ölü bulundu! Kanlı not dikkat çekti

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Enerjide acele kamulaştırma kararları

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

Meclis’in gündemi BYD oldu: ‘O dolarları ödemek zorunda’

