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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklandı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in kuzeni tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Gülen'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli Gülen, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine getirildi.

"CUMHURBAŞKANINA HAKARET" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Burada savcılığa çıkarılan Gülen, ifadesinin alınmasının ardından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sulh Ceza Hakimliği, Kemalettin Gülen'in üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI TESPİT EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kuzeni Kemalettin Gülen'in, "yahya_kema5566" kullanıcı adıyla sosyal medya hesabından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edilmişti.

Bu kapsamda "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen Gülen, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Fethullah Gülen terör örgütü
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