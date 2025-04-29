HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

FETÖ/PDY şüphelisi 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav sorularına erişen ve ByLock programı kullandığı değerlendirilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

FETÖ/PDY şüphelisi 11 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca 2014 ve 2015 yılları Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı'na ilişkin soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde eriştikleri soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak sınavı kazandığı belirlenen ve örgütün gizli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Afyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandıAfyonkarahisar'da 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Deprem hayvanlarda da sahiplerinde de travmaya yol açıyorDeprem hayvanlarda da sahiplerinde de travmaya yol açıyor

Anahtar Kelimeler:
fetö Ankara
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

GİB resmen duyurdu: Süre uzatılmayacak!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

Avrupa'da kaos yaratan elektrik kesintisinin nedeni şaşırttı: Nadir görülüyor!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

ABD’ye ait savaş jeti, uçak gemisinden denize düştü!

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Tırdan dökülenleri almak için birbirleriyle yarıştılar

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Eski kaymakam Mustafa Kılıç'a dolandırıcılıktan 70 yıl hapis! 'Alacaklılara parasını ödeyeceğim'

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

Avrupa'da hayat durdu! Kaos fotoğraflara yansıdı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.