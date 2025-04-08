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FETÖ üyesi ihraç öğretim üyesi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi yakalandı.

FETÖ üyesi ihraç öğretim üyesi yakalandı

Edinilen bilgiye göre İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda; hakkında 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretim üyesi İ.A. saklandığı adreste polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
fetö Kayseri
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