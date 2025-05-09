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FETÖ'ye finansman sağlıyorlardı! Maydonoz Döner operasyonları devam ediyor... F serili dolar ele geçirildi

FETÖ'yü finanse ettiği gerekçesi ile Maydonoz Döner'e yapılan operasyonlar sürüyor. 4 ilde Maydonoz Döner zincirine ortak operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda yakalanan 23 şüpheliden 14'ü adliyeye sevk edildi. Öte yandan operasyonlarda F serili ABD doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin liraya el konuldu.

FETÖ'ye finansman sağlıyorlardı! Maydonoz Döner operasyonları devam ediyor... F serili dolar ele geçirildi
Melih Kadir Yılmaz

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce (KOM), FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik operasyon düzenledi.

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Yapılan çalışmalar kapsamında, Maydonoz Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Zincir bünyesine FETÖ nedeni ile işlem gören ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği, şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları, resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel temele dayandırıldığı belirlendi.

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ŞUBELERDEN HİMMET ALINDIĞI TESPİT EDİLDİ

KOM ekiplerince yapılan çalışmalarda Maydonoz Döner şubelerinin örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacı ile kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı, gayri resmi ortakların, hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafın üzerinden emanet usulü ile yapıldığı ve şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

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ŞİRKETİN AMACI ÖRGÜTE DESTEK SAĞLAMAK

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde şirketi finanse etmek amacı ile yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği, bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği tespit edildi. Öte yandan aralarında aranma kaydı bulunan ve örgüt ile bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları, yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını arttırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği ve şirketin ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte destek sağlamak amacı ile kurulduğu tespit edildi.

F SERİLİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ, 80 BİN LİRAYA EL KONULDU

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 23 şahıs yakalanırken, yapılan aramalarda; 3 adet 1 adet F serili 1 ABD doları, FETÖ elebaşının yazarı olduğu kitap, dijital materyaller ile dokümanlar ve terörün finansmanı kapsamında ele geçirilen 80 bin TL'ye el konuldu.

23 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda yakalanan 23 kişiden 9’u emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. 1 kadın 14 kişi ise sağlık kontrolleri akabinde mahkemeye çıkarılmak üzere adliyeye getirildi.

F SERİSİ DOLAR NE ANLAMA GELİYOR?

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı kamu görevlisi ve iş adamlarının yanı sıra arama yapılan eğitim kurumları gibi yerlerde terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in "okuduğu" iddia edilen 1 dolarlık banknotların sırrı çözülmüştü.

Önceki yıllarda da terör örgütü elebaşının yandaşlarına dağıtmasıyla da gündeme gelen "1 dolarlık banknotlar", 15 Temmuz gecesinin hazırlayıcısına yönelik deliller arasına eklenmişti. Terör örgütünün elebaşı tarafından sözde "Bereket ve işlerinin yolunda gitmesi" amacıyla okunarak ABD'den gönderildiği değerlendirilen paraların, seri numarasındaki harfe göre örgüt içerisindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığına yönelik tespitler yapılmıştı.

Örgüt için önemli olduğundan şüphelenilen bazı isimlerin üzerinde seri numarası "F" ile başlayan 1 dolar çıkması dikkati çekmişti. Diğer zanlıların cüzdanlarında ise "J" ve "C" seri numaralı 1 dolarlık banknot bulunmuştu. Dolarları iş adamlarının bereket, askerlerin ise örgüte mensup olduğunu göstermek için yanında taşıdığı iddia edilmişti.

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fetö Eskişehir dolar Maydonoz Döner
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