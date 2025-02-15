FETÖ'ye 'Kıskaç' operasyonu! Ali Yerlikaya duyurdu: 29 ilde 103 şüpheli yakalandı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 39 ilde FETÖ'ye yönelik son bir haftadır devam eden "Kıskaç-39" operasyonlarında 103 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"39 ilde FETÖ'ye yönelik son 1 haftadır devam eden “KISKAÇ-39” operasyonlarında; 103 şüpheli yakalandı

OPERASYONLARDA YAKALANAN ŞÜPHELİLER;

FETÖ terör örgütünün “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Öğrenci Yapılanması” içerisinde faaliyet yürütmek, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile irtibatta bulunmak, Münferit sınav soruşturmaları kapsamında mülakatlarda avantajlı olarak kodlanmak ve örgüt evlerinde kamu sınavlarına hazırlanmak, Örgütün "Gaybubet Evi" olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barınmak, Örgütün kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak suçlarından aranıyordu.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE ARANMA KAYDI OLANLAR DA YAKALANDI

Ayrıca operasyonlarda FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Eskişehir, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Ordu, Osmaniye, Samsun, Sivas, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Yozgat'ta operasyonlar düzenlendi.

FETÖ elebaşının ölümünden sonra da; bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. "

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