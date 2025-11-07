HABER

FETÖ’den aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar’da Fettullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. İncelemelerde E.Ç., isimli şahsın FETÖ’ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin aynı zamanda örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da öğrenildi.Kaynak: İHA

Afyonkarahisar
