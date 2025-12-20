HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi

Kırıkkale’de drift atarak polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz genç sürücü, film sahnelerini aratmayan kovalamaca sonucu sokakta yakalandı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen sürücüye 86 bin 763 lira idari para cezası uygulanırken, otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) yönetimindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 1

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak 688. Sokağa girdi. Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 2

POLİSİ PEŞİNE TAKTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibince araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Film sahnesini aratmayan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 3

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Ş.Ş.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 4

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 5

BİRÇOK ARACA HASAR VERDİ

Kazaya karışan vatandaş Naci Ayar, sürücünün polisin "dur" ikazına uymadığını belirterek, "Araçların arasına girdi, bana da çarptı. Polis müdahalesiyle araç durduruldu. Toplum içinde daha temkinli ve sakin olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi 6

Bilal Buğra Öztürk ise kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücünün hızla geldiğini ifade ederek, "Aracıma çarptı, kaçamadım. Evde hasta babam var, bu soğukta iki saattir bekliyorum" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı5 dakikada önce taburcu oldu kazada yaralandı
Çaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralıÇaycuma'da otomobil takla atarak durabildi: 1 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

Cem Küçük'ten çarpıcı iddia: “Sırada önemli ve büyük bir isim daha var...”

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

ABD’den ‘Şahin Gözü’ operasyonu: "Savaş başlangıcı değil, intikam ilanı"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Gece saatlerinde İstanbul'a geldi

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

Pedofili sapığın evinden iğrenç detaylar! Dosyadaki ünlülerin o fotoğrafları...

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

'Açıkça' dedi 2026 asgari ücretini duyurdu!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

BİM'e yağlı radyatör geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.