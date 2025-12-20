Ehliyetsiz sürücü ortalığı birbirine kattı! Polisi alarmı geçirdi, araçlara çarpa çarpa ilerledi

Kırıkkale’de Ş.Ş. (18) yönetimindeki 71 AEK 671 plakalı Tofaş otomobil, Millet Bulvarı üzerindeki bir kavşakta drift atması üzerine polis ekiplerini alarma geçirdi.

"Dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sırasında seyir halindeki ve park halindeki araçlara çarparak 688. Sokağa girdi. Sürücü, geri manevra yaparak bu kez ekip aracına çarptı.

POLİSİ PEŞİNE TAKTI, ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

Sokakta sıkışan sürücü, trafik ekibince araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi. Film sahnesini aratmayan anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olayda maddi hasar oluşurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Sürücü Ş.Ş.’ye ilgili maddelerden toplam 86 bin 763 lira idari para cezası uygulandı. Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkında; trafik güvenliğini tehlikeye sokma, genel güvenliği tehlikeye sokma ve mala zarar verme suçlarından adli işlem başlatıldı.

BİRÇOK ARACA HASAR VERDİ

Kazaya karışan vatandaş Naci Ayar, sürücünün polisin "dur" ikazına uymadığını belirterek, "Araçların arasına girdi, bana da çarptı. Polis müdahalesiyle araç durduruldu. Toplum içinde daha temkinli ve sakin olunmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Bilal Buğra Öztürk ise kırmızı ışıkta beklediği sırada sürücünün hızla geldiğini ifade ederek, "Aracıma çarptı, kaçamadım. Evde hasta babam var, bu soğukta iki saattir bekliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır