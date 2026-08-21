FETÖ’den hapis cezasıyla aranan şahsı jandarma yakaladı

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde S.U. isimli şahsın FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası ile arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen jandarma ekipleri şüpheliyi İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA