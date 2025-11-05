HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişiye ev hapsi

Samsun’da FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi hakkında ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişiye ev hapsi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 2’si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 5 kişi, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişiye elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 4 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldıOrdu'da taş ocağı şantiyesinde göçük! Acı haber geldi: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturduVan Kalesi, "Kunduz Süper Ay" ile görsel şölen oluşturdu

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

İki holdinge kayyum atandı!

İki holdinge kayyum atandı!

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

'e-Devlet'ten bedava, başvurun para cebinizde kalsın' Uzmanından uyarı 'Artacak! Şimdi yapan kazançlı'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.