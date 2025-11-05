FETÖ’nün yeni yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 kişiye ev hapsi

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik önceki sabah eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen 2’si ihraç öğretmen olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 5 kişi, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. 5 kişi, savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 kişiye elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verilirken, 4 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı getirilerek, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: İHA | Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır