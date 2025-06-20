Fiji'nin başkenti neresi? Fiji'nin başkenti hakkında bilgiler

Pasifik Okyanusu'nun güney kısmında yer alan birçok adadan meydana gelen Fiji Cumhuriyeti, Okyanusya’da yer alan bir ada ülkesidir. 215’i ıssız olan ve toplamda 322 adet ada ile 522 adet adacıktan oluşan Fiji Cumhuriyeti’nde Viti Levu ve Vanua Levu adaları yerleşimin %87’ini oluşturmaktadır.

Kökeni eskilere dayanan Fiji Cumhuriyeti, 17. yüzyılda Avrupalı kaşifler tarafından keşfedilmeden çok uzun süre öncesinde de toplulukların yaşam sürdüğü bir bölge olarak bilinmektedir. Bölgede yapılan kazı çalışmalarında küçük yerleşim bölgelerinde çömlek ve benzeri eski kalıntılar bulunmuştur. Bulunan kalıntılar milattan önce bin yıllarına tarihlenmiştir. Büyük Pasifik göçü dönemi için ise tarihçiler net bulgulara ulaşılamadığını açıklamışlardır.

yüzyıla dek Avrupalı yerleşimcilerin bu bölgeye yerleşmeye devam ettikleri bilinmektedir. Adalar, 1974 yılında sömürge olarak İngilizlerin kontrolü altına girmiştir. İngilizler bu adalara Hint işçiler getirmişlerdir. 1970 yılında Fiji, önce krallık olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu dönemde buraya getirilen Hintli işçilerden oluşan topluluk hakim olmuştur.

1987 yılında yapılan müdahalenin ardından cumhuriyet ilan edilmiştir. İki askeri darbe yapılmış ve başarılı olmuştur. Bu durumun bir sonucu olarak ise Fiji’deki Hindistan-Fiji ortaklığı bitmiştir. Bu ayrılığın nedeninin Hint kökenli olanların İngiliz egemenliği altında kalmak isterken Fiji’deki yerli halkın bağımsızlıktan yana tutum sergilemesi olduğu bilinmektedir.

Yaşanan ayrılık nedeni ile askeri darbeler gerçekleştirilmiş, olayların sonucunda ise Hint kökenli olanlar Hindistan’a gitmek zorunda kalmışlardır. Fiji’de hala Hint kökenli insanların yaşadığı bilinmektedir. Yaşanan göç kaybı ise ülke genelinde ekonomik bir gerilemeye neden olmuştur.

Bir parlamenter cumhuriyet olan Fiji’de nüfus yoğunluğu Fijililerden oluşmaktadır. Resmi dil olarak İngilizce, Fiji Hindi dili ve Fiji dilinin kabul edildiği ada ülkede 7 Ekim 1987 yılında cumhuriyet ilan edilmiştir. Fiji doları ülkenin resmi para birimi olarak kabul edilmiştir. Bu para birimi 1867 ve 1873 yılları arasında kullanılmış olan bir para birimidir. Ülkenin 2008 yılında açıklanan enflasyon oranının yaklaşık olarak %7 civarında olduğu tahmin edilmektedir.

Genel olarak Fiji’de tropikal iklim hakimdir ve iklim değişkenlik gösterebilmektedir. Fiji’nin iklim özelliklerine göre Kasım ve Nisan ayları en sıcak dönemlerdir. Mayıs ayı ile Ekim ayı arası ise daha serin geçmektedir. Serin olan mevsimde hava sıcaklığının ortalaması 22 derece civarında seyreder. Yağışlar ise değişkenlik göstermektedir. Sıcak sezonlarda daha çok yağış alan Fiji, ormanlar açısından da oldukça zengin bir ada ülkedir.

Balık ve mineral kaynakları açısından da oldukça zengin bir ada ülke olan Fiji, Pasifik adaları arasında ekonomik açıdan en çok gelişmiş olan adalar arasında yer almaktadır. Turizm endüstrisi ve şeker ihracatı bakımından da oldukça güçlü olan Fiji’de bu sektörler ülkeye döviz getirmektedir.

Turizm açısından oldukça önemli bir noktada olan Fiji ada ülkesi, her yıl birçok turist kabul etmektedir. İçlerinde ağırlıklı olarak Amerikalıların yer aldığı turistler her yıl Fiji adalarına gelmektedir. Yıllık ortalama 300 bin kişinin ülkeyi ziyaret ettiği bilinmektedir. Şeker endüstrisi de turizm kadar etkili olan Fiji’de şekeri üretimi sanayi faaliyetlerinin üçte biri oranını kapsamaktadır.

Fiji'nin başkenti neresidir?

Fiji’nin hem başkenti hem de en büyük şehri Suva şehridir. Bu şehir ada ülkedeki en büyük iki adadan biri olan Viti Levu adasında yer almaktadır. Viti Levu adasının güneydoğu tarafında konumlanmış olan Suva şehri ayrıca ülkenin en önemli politik ve ticari merkez olma konusunda da öne çıkmış bir şehir olma özelliğine sahiptir.

Güney Pasifik’te Yeni Zelanda dışında yer alan en büyük ve en gelişmiş şehir Fiji’nin başkenti olan Suva şehri olmuştur. Burası aynı zamanda son derece önemli bir yerel merkez haline de gelmiştir. Pasifik bölgesinden buraya gelen öğrenciler şehrin nüfusunda önemli bir yere sahiptir. 2007 yılında yapılan nüfus sayımına göre Suva şehrinin merkezinde 85.691 civarı kişi yaşam sürmektedir. Şehrin genel nüfusu ise 172.399 olarak belirlenmiştir.