Filipinler'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi enkaz altında kaldı

Filipinler'in Pampanga kentinde inşaat halindeki 9 katlı binanın çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 20'den fazla kişinin enkaz altında kaldığı bildirildi.

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, Pampanga kentinde inşası süren bir bina çöktü.

Yetkililer, olay sırasında enkaz altında kalan en az 24 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Çöken binanın yanındaki pansiyonda mahsur kalan Malezyalı bir turistin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, çoğunluğu inşaat işçisi 20'den fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

