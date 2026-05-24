Filipinler'de bina çöktü: 1 kişi öldü, 20'den fazla kişi enkaz altında kaldı

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, Pampanga kentinde inşası süren bir bina çöktü.

Yetkililer, olay sırasında enkaz altında kalan en az 24 kişinin kurtarıldığını açıkladı.

Çöken binanın yanındaki pansiyonda mahsur kalan Malezyalı bir turistin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, çoğunluğu inşaat işçisi 20'den fazla kişinin ise hala enkaz altında olduğunu belirtti.

Yetkililer, binanın çökme nedeninin henüz bilinmediğini ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır