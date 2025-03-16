Filipinler'de binlerce kişi Eski Devlet Başkanının serbest bırakılması için sokaklara döküldü

Filipinler'deki Davao City'nin 88. kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Duterte'nin serbest bırakılmasını talep eden gösterilere dönüştü.

Kutlamalara katılan yaklaşık 20 bin kişi, Duterte'nin serbest bırakılması ve ülkesine iade edilmesini talep eden sloganlar atarak yürüdü.

UCM VE FİLİPİNLER'İN "UYUŞTURUCUYLA SAVAŞ" OPERASYONLARI

UCM, Duterte'nin görev yaptığı 2016 ile 2022 yılları arasında "uyuşturucuyla savaş" operasyonlarında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar için Eylül 2021'de soruşturma yürütülmesine karar vermişti.

Ancak yılın sonlarına doğru Filipinler aynı iddiaları incelemiş ve son merci olarak UCM'nin yargı yetkisinin bulunmadığının öne sürülmesi üzerine soruşturma askıya alınmıştı.

Filipinler, UCM'nin ön soruşturma başlatmasının ardından 17 Mart 2018'de mahkemenin kurucu anlaşması Roma Statüsü'nden çekilmişti.

UCM, 18 Temmuz 2023'te soruşturmanın devamına karar vermişti.

(AA)