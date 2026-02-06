HABER

Filipinler'de tropikal fırtına heyelana yol açtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Filipinler'in güneyinde etkili olan tropikal fırtınanın beraberinde getirdiği yağışlar neticesinde oluşan heyelanda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler'de tropikal fırtına heyelana yol açtı! 4 kişi hayatını kaybetti

Sivil Savunma Bürosundan (OCD) yapılan açıklamaya göre tropikal fırtına Penha, dün gece Pasifik Okyanusu'ndan ülkenin güneydoğusundaki Surigao del Sur eyaletine ulaştı.

Penha, bugün öğle saatlerinde saatte 55 kilometre hıza ulaşan sürekli rüzgarlarla Bohol eyaleti açıklarında etkisini sürdürdü.

OCD Bölge Direktörü Antonio Sugarol, Cagayan de Oro kentinin güneyindeki bir köyde şiddetli yağışların yol açtığı heyelan sonucu bir çift ile iki çocuğun yaşadıkları barakanın enkazı altında kalarak hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fırtına nedeniyle ülkenin güney ve orta kesimlerinde 6 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı, bunlardan yaklaşık 5 bin 800'ünün geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği bildirildi.

Filipin Sahil Güvenliği ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yolcu feribotları ve yük gemilerinin seferlerinin geçici olarak durdurulması sonucu 94 limanda yaklaşık 5 bin yolcu ve liman çalışanının mahsur kaldığını duyurdu.

Filipinler, her yıl ortalama 20 tayfun ve tropikal fırtınanın etkisi altında kalırken, sık sık depremler ve aktif volkanlar nedeniyle dünyanın en fazla doğal afet yaşayan ülkeleri arasında yer alıyor.
Kaynak: AA

