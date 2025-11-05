Filipinler’i vuran tayfunda can kaybı 85’e yükseldi

Filipinler’in orta kesimlerini vuran Kalmaegi Tayfunu’nda hayatını kaybedenlerin sayısı 85’e yükseldi.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler’de etkili olan Kalmaegi Tayfunu’nda bilanço ağırlaşıyor. Filipinler Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Konseyinden (NDRRMC) yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimlerini vuran tayfunda hayatını kaybedenlerin sayısının 85’e yükseldiği, 75 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Sel ve heyelanlarda kaybolan kişileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı. Can kayıplarının çoğu Cebu’da yaşandı. Yerleşim yerleri sular altında kalırken, bölge sakini yükselen su seviyesi nedeniyle evlerinin çatılarına çıkmak zorunda kaldı.

Bu yıl Filipinleri vuran 20. tayfunun gece saatlerinde veya perşembe günü Filipinler’den ayrılması, cuma sabahı Vietnam kıyılarına ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA