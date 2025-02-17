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  4. Filistinli sanıp ateş ettiği baba oğul İsrailli çıktı: Skandal itiraf! ABD bu saldırıyı konuşuyor

Filistinli sanıp ateş ettiği baba oğul İsrailli çıktı: Skandal itiraf! ABD bu saldırıyı konuşuyor

17.02.2025 12:22
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Mordechai Brafman adlı saldırgan ABD'de bir aracas 17 el ateş etti. Tutuklanan Brafman, araçtakileri Filistinli sandığı için ateş açtığını itiraf etti. Seyir halindeki araçtaki kişilerin ise İsrail'den ziyarete gelen bir baba oğul olduğu ortaya çıktı.

Filistinli sanıp ateş ettiği baba oğul İsrailli çıktı: Skandal itiraf! ABD bu saldırıyı konuşuyor

Florida'ya bağlı Miami Beach'te dün silahlı saldırgan tarafından araca 17 el ateş edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Mordechai Brafman'ı gözaltına aldı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece iki kez "cinayete teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

SKANDAL İTİRAF: FİLİSTİNLİ OLDUKLARINI SANDIM

ABD'de yayın yapan CBS News'ün haberine göre Brafman, polise seyir halindeki araçta yer alan iki kişiye Filistinli olduklarını düşündüğü için ateş ettiği itirafında bulundu.

Emniyetteki sorgusunda "gördüğü iki Filistinliyi vurarak öldürdüğünü" söyleyen Brafman'ın silahla ateş açtığı araçtaki iki kişi saldırıdan kurtuldu.

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Polis, saldırının nefret suçu olarak değerlendirilip değerlendirilmediği konusunda henüz açıklama yapmadı.

İSRAİLLİ ÇIKTILAR

Times of Israel'de yer alan habere göre ise saldırıdan yaralı kurtulanlar İsrailli Yahudi bir baba ve oğuldu.

DAVANIN NEFRET SUÇU KAPSAMINDA GÖRÜLMESİ TALEBİ

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin Florida Şubesinden (CAIR-Florida) saldırıyla ilgili federal nefret suçu davasının açılması çağrısında bulunuldu.

CAIR-Florida İletişim Direktörü Wilfredo Amr Ruiz, yaptığı açıklamada, şüphelinin poliste verdiği ifadeye dayanılarak davanın nefret suçu kapsamında görülmesi gerektiğini belirterek, "Bu rahatsız edici vakada suçlamalar için belirleyici faktör, kurbanların gerçek etnik kökenleri değil saldırganın neden saldırdığını açıkça bildiren eylemleri olmalıdır." ifadesini kullandı.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail abd
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