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  4. FİLM DEĞİL GERÇEK: Devlet Başkanı'nın reklamını yaptığı kripto koinin değeri 4.5 milyon dolara çıktı! Sonunda her şey tuzla buz oldu

FİLM DEĞİL GERÇEK: Devlet Başkanı'nın reklamını yaptığı kripto koinin değeri 4.5 milyon dolara çıktı! Sonunda her şey tuzla buz oldu

17.02.2025 13:21
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Dünya, Arjantin'de yaşanan ilginç olayı konuşuyor. Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, yine gündem olmayı başardı. LIBRA isimli bir kripto para biriminin reklamını yapan ve %89 değer kazanmasına neden olan Milei, attığı tweetleri silince koin sert bir şekilde çakıldı! 4.5 milyar dolar değeri gören LIBRA, şimdilerde tuzla buz oldu!

FİLM DEĞİL GERÇEK: Devlet Başkanı'nın reklamını yaptığı kripto koinin değeri 4.5 milyon dolara çıktı! Sonunda her şey tuzla buz oldu

Adeta tutanın eline kaldı! 14 Şubat'ta sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, "LIBRA" isimli kripto parayı tanıttı. Çok defa reklamını yaptı ve bu projenin Arjantin'in ekonomisinin büyümesini teşvik edeceğini aktardı.

SONUNDA BU DA OLDU

Yatırımcılar da bu sözlere inanarak gelirlerinin büyük bir kısmını LIBRA'ya bağladı. Sonunda ne mi oldu? Yatırımcıların parası tuzla buz oldu. Gelen eleştirilerle birlikte Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei paylaşımı sildi.

MUHALEFET İSTİFAYA DAVET ETTİ!

Arjantin'deki muhalif milletvekilleri toplanarak Milei'nin devlet başkanlığı görevinden istifa etmesi konusunda eylemler yaptı. Devlet başkanını dolandırıcılığa teşvik etmekle suçlauyan muhalif milletvekillerinin tepkileri ise oldukça sert!

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ARJANTİN'İ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDECEK

Dünya basını Arjantin'de yaşananları gözlemlemeye devam ederken LIBRA isimli koinin nasıl bu kadar yükselip nasıl bir anda çakıldığı ise araştırılacak. Filmlere konu olacak olay Arjantin'i karıştırmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Anahtar Kelimeler:
bitcoin Arjantin
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