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Film gibi dolandırıcılık: Evini sattı, kaldırım taşıyla telefonunu kırdı! Ağlaya ağlaya yardım istedi

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Kocaeli yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa, iddiaya göre, filmlere konu olacak yöntemle dolandırıcıların tuzağına düştü. İlk önce evi sattıran dolandırıcılar, dolar ve altın verdikleri Bircan Yaşa'dan paraları da geri aldı. Ağlayarak yardım isteyen Bircan Yaşa, dakikalarca gözyaşı döktü. Dolandırıcıların ağına düşen talihsiz kadın, dolandırıcıların isteği üzerine kaldırım taşı ile telefonunu bile kırdı. Yaşa, "Beni çok tehdit etti. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim." dedi.

Gölcük'te yaşayan 55 yaşındaki Bircan Yaşa dolandırıcıların ağına düştü. İddiaya göre, kendisini başkomiser olarak tanıtan dolandırıcının, "Evinize sahte tapu çıkarmışlar, satacaklar" sözleriyle dolandırıcılara inanan Bircan Yaşa önce emlakçıya gitti. Emlakçının yönlendirmesiyle aynı gün içinde ev, 2 milyon 100 bin liraya M.H.T. isimli şahsa satıldı.

PARALARI MASKELİ BİR ŞAHSA TESLİM ETTİ

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Yaşa, paranın bir kısmını dolar, bir kısmını havale bir kısmını ise altın olarak aldı. Eve gelen Yaşa'yı aynı dolandırıcı tekrar aradı. Çeşitli söylemlerle Yaşa tekrar harekete geçerek, parayı Gölcük'te maskeli bir şahsa teslim etti.

Ertesi gün ise aynı dolandırıcı talihsiz kadını aradı. Evde balta, keser olup olmadığını sordu. Dolandırıcının yönlendirmesiyle dolandırılan kadın, kaldırım taşıyla cep telefonunu paramparça etti.

DÜNYASI BAŞINA YIKILDI

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Karakola giden Yaşa, o isimde bir başkomiser olmadığını öğrendiğinde ise dünyası başına yıkıldı. Aynı emlakçı tarafından ev başka birine satılırken, yeni alan ev sahipleri ise Yaşa'yı arayarak çıkmasını istedi. Kardeşine sarılarak dakikalarca gözyaşı döken Yaşa, sokakta kalmaktan korkuyor.

"BEN BU EVİ ÇOK ZORLUKLARLA ALDIM"

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Başından geçenleri anlatan Bircan Yaşa, "Ben bu evi çok zorluklarla aldım. Her yere gittim. Beni başkomiser olarak arıyor. Kenan Birkan olarak kendini bana tanıttı. ‘Hesabınızdan para çekilmiş. Bankacının da haberi var. Evinize sahte tapu çıkarmışlar, evinizi satacaklar' dedi. Bana kimlik numarası, kimliğimi attı. Bilgiler aynı, fotoğraf ayrı. Ben inandım, kafam çalışmadı, beynim durdu.

"KORKUDAN HİÇBİR ŞEY SÖYLEYEMEDİM"

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Bana, ‘evi satacaksın, Yatırım Emlak'a gideceksin, evi satacaksın' dedi. ‘Tapu dairesinde bütün evraklar değişti, hiç korkmadan imzayı at. Tapunu 15 gün sonra çıkartıp vereceğiz' dedi. Beni çok tehdit etti. Korkudan hiçbir şey söyleyemedim. Emlakçının yeri karakolun hemen karşısında, postanenin yanında. Bunların da elinin olduğunu düşünüyorum.

Aynı gün hemen satıldı. 2 milyon 100 bine satıldı. 100 bin lirasını emlakçı komisyon aldı. Parayı dolar olarak aldım, altın olarak aldım. Eve geldim tekrar aradı. ‘Parayı aldın mı?' diye sordu. Kamerayı açtırdı, paraları gördü. Akşam aradı hastanenin oraya çağırdı. Paraları istedi benden. Görüntülü arayarak bir şahsı tarif etti, adrese gönderdi. Görsem tanıyamam. Benim parayı alan kişi de maskeliydi" dedi.

"TELEFONUMU KIRDIRDI"

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Dakikalarca gözyaşı dökerek yardım isteyen Bircan Yaşa, "Ertesi sabah yine aradı, keser sordu, balta sordu. ‘Kaldırım taşı bul' dedi. Buldum. ‘Telefonu kır, hattı kır. Karakola gel' dedi. Karakola gittim, ‘böyle birisi burada yok' dediler. Şikayette bulundum. Emlakçıdan da şikayetçi oldum. Hepsinden şikayetçi oldum. Bugün aynı emlakçı müşteri getirdi. Sokakta kalacağım, gidecek yerim yok. Nereye gideyim. Bana yardım edin, yalvarıyorum. Sokaklarda kalmak zorunda kalacağım. Çok mağdurum" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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