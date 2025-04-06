Film gibi olay! Herkes şoke oldu... Martta gömüldü, temmuzda dirildi

Film senaryolarını aratmayan olay geçen yıl şubat ayında Kadıköy'de başladı. 17 Şubat 2024'te polis ekiplerine, yerde yatan bir kişinin çevreye rahatsızlık verdiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden polis, önceden ticaretle uğraşan, bir süredir de sokaklarda yaşadığı belirlenen 60 yaşındaki Erol T. isimli kişiyi ekip aracına aldı.

AĞABEYİ, KARDEŞİNİ TEŞHİS BİLE ETTİ

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre yolda ekiplere alkol ve kolonya içtiğini söyleyen Erol T. bir anda fenalaştı. Ambulansla Göztepe'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Erol T.'nin mağdur sıfatıyla yer aldığı "alkol zehirlenmesi" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, ifadesi alınması için karakola yazı yazdı. Ancak tedavisi bitip sokaklara geri dönen Erol T.'nin mart ayında hayatını kaybettiği kayıtlara geçti. Üstelik ağabeyi Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik verildi.

ÖLÜMÜ YEREL SİTEDE HABER YAPILDI

Erol T.'nin vefatı, memleketi Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir yerel sitede haber bile oldu. Erol T.'nin ölümü hakkında yayınlanan haberde, kalp krizi geçirdiği ve hastanede yaşamını yitirdiği, 30 Mart günü memleketinde defnedileceği yazıldı. 2 çocuk babası Erol T. daha sonra Eskil'deki mezarlıkta babasının yanına defnedildi.

MARTTA ÖLDÜ, TEMMUZDA İFADE VERDİ

Ölüm dosyası kapanmıştı ancak "zehirlenme" dosyasını yürüten Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına temmuz ayında Erol T.'nin ifadesi ulaştı. 25 Mart 2024'te nüfusta 'ölü' olarak kayıtlara geçen Erol T.'nin 18 Temmuz 2024 günü Kadıköy Hasanpaşa Polis Merkezi'nde ifade verdiği ortaya çıktı. Sokaklarda yaşadığını, sürekli alkol kullandığını ve olay günü kolonya da içtiğini söyleyen Erol T. ifadesinde, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. 1 ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim" dedi.

SAVCILIK ŞOKA GİRDİ, TEŞHİS YAPAN KARDEŞ İFADE VERDİ: "GENEL İTBARİYLE KARDEŞİME BENZİYORDU"

İfadenin adliyeye ulaşması şoke etkisi yarattı. Savcılık, kardeşinin ölüm teşhisini yapan Erdoğan T. ile irtibata geçti. İfadesi alınan Erdoğan T., olay zamanı polislerin ilk olarak amcasına ulaştığını, amcasının da kendisini aradığını belirterek kardeşinin öldüğünün söylemesi üzerine Adli Tıp Kurumu'na teşhis için gittiğini aktardı. Erdoğan T., "Genel itibariyle kardeşime benziyordu. Yüzü deforme olmuştu. Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim" dedi.

"BEN ÖLMEDİM DEDİ, MEZAR AÇILDI"

Cenazeyi memleketleri olan Aksaray'daki aile mezarlığında babalarının yanına defnettiklerini de söyleyen Erdoğan T., "Aradan 2 hafta geçti. Beni bir banka görevlisi aradı. Yanında kardeşim olduğunu ve perişan halde bulunan bir kişinin benimle konuşmak istediğini söyledi. Konuşunca kardeşim, 'ben ölmedim' dedi. Göztepe Şehir Hastanesi'nin kantininde kalıyormuş. Tıbbi müdahale için gidince kendisinin ölüm kaydı olduğunu söylemişler. Bu şekilde durumu anlayıp nüfus kaydının düzeltilmesi için dava açtık. Mezar da açıldı. Kardeşim ölü değil. Adli Tıp ve polislerin etkisi ile yanlış beyanda bulundum. Benim bir kastım yoktu" diye konuştu.

BAŞKA ÖLÜYLE KARIŞMIŞ

Soruşturmalar kapsamında 25 Mart 2024 günü yine Kadıköy'de alkol kullanan ve hastaneye kaldırılan kalp hastası evsiz bir vatandaşın alkol zehirlenmesi sonucu öldüğü, bu kişinin Erol T. olarak teşhis edilmesi sonucu karışıklığın yaşandığı belirlendi. Savcılık, Erol T.'nin kimseden şikayetçi olmaması nedeniyle "zehirlenme" dosyasında da takipsizlik kararı verdi. Erol T.'nin isminin hangi kurum tarafından hangi aşamada karıştırıldığı merak konusu oldu.