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  4. Film gibi olay! Yıllar önce kaçmış... Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptı

Film gibi olay! Yıllar önce kaçmış... Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
18.02.2025 17:32
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, jet ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Film gibi olay! Yıllar önce kaçmış... Jet Ski ile Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yaptı

Güzelçamlı kıyısında terk edilmiş jet skiyi fark eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede araştırma yaptı.

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KİMLİK BİLGİLERİNE BAKILINCA ANLAŞILDI

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, sahilden çıkan bir kişinin yakındaki bir pansiyona gittiğini belirledi. Pansiyonda kalanların kimlik bilgileri kontrol edilince aranan kişinin Suriye uyruklu M.D. olduğu ortaya çıktı.

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YUNANİSTAN'DAN KUŞADASI'NA GELMİŞ

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, yaklaşık 10 yıl önce lastik botla Türkiye'den kaçtığını, daha sonra Avrupa'ya geçtiğini, ülkesindeki barış ortamı nedeniyle geri dönmeye karar verdiğini, Yunanistan'da satın aldığı jet ski ile Kuşadası'na geldiğini söylediği öğrenildi.

Düzensiz göçmen, işlemleri sonrası Aydın Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

(AA)

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Yunanistan göçmen Jet Ski kaçak yabancı
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